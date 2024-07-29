Назван необычный способ распознать рак

Пульмонолог Принья предупредил, что налет на языке может быть симптомом рака

Налет на языке может быть симптомом дефицита витаминов, инфекций и даже рака, предупредил пульмонолог Викас Принья. Необычный способ распознать опасные заболевания он назвал изданию Daily Mirror.

Врач обратил внимание, что нужно замечать любые изменения во внешнем виде языка, так как по ним можно распознать множество заболеваний. Например, если на нем появляются кремовые или белые пятна, нужно обратиться к стоматологу или терапевту, так как они могут быть симптомом красного плоского лишая, при котором иммунная система атакует ткани во рту.

«Твердые белые плоские пятна, которые невозможно соскоблить, могут быть лейкоплакией. Она со временем способна перерасти в рак полости рта», — предупредил пульмонолог.

Черные «волосы» на языке могут напугать любого, но зачастую они появляются из-за плохой гигиены полости рта, продолжил специалист. Также неприятным темным налетом покрывается язык курильщиков и алкоголиков. Ярко-красный или «клубничный» язык может быть признаком болезни Кавасаки или скарлатины. Гладкий язык, в свою очередь, сигнализирует о недостатке питательных веществ, например фолиевой кислоты, железа, витаминов группы В, добавил Принья.

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