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12:33, 29 июля 2024Мир

Назван преемник Ким Чен Ына

Reuters: дочь Ким Чен Ына начали готовить к руководству Северной Кореей

Фото: KCNA / Reuters

Дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э начала подготовку в качестве следующего лидера Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Ким Чжу Э проходит специальную подготовку, чтобы стать следующим лидером КНДР», — передает агентство информацию из источников в южнокорейской разведке.

Авторы материала отметили, что государственные северокорейские СМИ освещали общественную деятельность дочери Ким Чен Ына. В о же время о ее политическом будущем ранее не сообщалось.

16 июля сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что Южная Корея должна заплатить высокую цену за распространение через границу с Северной Кореей пропагандистских листовок, содержащих критику Пхеньяна.

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      Дарья Устьянцева
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