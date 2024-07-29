Назван преемник Ким Чен Ына

Reuters: дочь Ким Чен Ына начали готовить к руководству Северной Кореей

Дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э начала подготовку в качестве следующего лидера Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Ким Чжу Э проходит специальную подготовку, чтобы стать следующим лидером КНДР», — передает агентство информацию из источников в южнокорейской разведке.

Авторы материала отметили, что государственные северокорейские СМИ освещали общественную деятельность дочери Ким Чен Ына. В о же время о ее политическом будущем ранее не сообщалось.

16 июля сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что Южная Корея должна заплатить высокую цену за распространение через границу с Северной Кореей пропагандистских листовок, содержащих критику Пхеньяна.