Названа страна с самым доступным бензином

РИА Новости: по доступности бензина Россия оказалась на 13-м месте

В России на среднемесячную заработную плату можно купить около 1287 литров бензина марки АИ-95. Об этом сообщает РИА Новости, чьи аналитики составили рейтинг стран по доступности бензина.

При оценке доступности топлива в расчет принималась как его стоимость, так и среднемесячные доходы населения. На первом месте расположился Люксембург, жители которого могут купить на среднюю заработную плату 2,5 тысячи литров бензина. На втором — Великобритания. Там можно приобрести 2,1 тысяч литров. Россия вышла на 13-е место.

На последней строчке — Молдавия, где среднемесячного заработка хватит только на 463 литра горючего. Это в 2,8 раз меньше, чем в России. Рядом с Молдавией находятся Румыния, Венгрия, Словакия, Латвия и Хорватия. В этих странах на среднемесячную зарплату можно купить меньше 700 литров.

Ранее, 26 июля, на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин марки Аи-95 резко опустились ниже 73 тысяч рублей за тонну.

До этого выяснилось, что по итогам первого полугодия производство дизельного топлива в РФ упало на 3,1 процента, до 42,7 миллиона тонн. Выпуск пропана и бутана снизился на 1,4 процента. Данные по выпуску бензина не обнародуются в связи с запретом Минэнерго.