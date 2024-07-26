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16:33, 26 июля 2024Экономика

Биржевые цены на бензин резко снизились

Цена бензина Аи-95 на бирже упала ниже 73 тысяч рублей за тонну

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу цены на бензин марки Аи-95 резко снизились, опустившись ниже 73 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгового дня Аи-96 подешевел на 2,25 процента, до 72 981 рубля за тонну. Стоимость Аи-92 упала на 2,21 процента, до 54 219 рублей за тонну. Летний дизель стал стоить меньше на 1,08 процента, торги закрылись на отметке 61 076 рублей за тонну.

В то же время цена авиакеросина обновила исторический рекорд, топливо для реактивных двигателей подорожало на 0,86 процента, до 82 736 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 0,78 процента, до 34 449 рублей за тонну, а топочного мазута — снизилась на 3,34 процента, до 32 141 рубля за тонну.

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Котировки начали снижение в ожидании возобновления запрета на экспорт бензина с 1 августа. Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что эмбарго на поставки российского топлива на данный момент наложено до начала осени, а на июль сделано исключение, напомнил он.

Новак также отметил, что Минэнерго «в постоянном режиме» взаимодействует с компаниями, чтобы увеличить объемы производства, и загрузку нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечить транспортировку нефтепродуктов. По его словам, предпринятых усилий достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию с Аи-95, а обсуждений относительно выделения для бензина Аи-95 отдельного норматива в формуле демпфера не ведется.

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