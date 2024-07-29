Небензю назвали заменой уволенного заместителя Лаврова

«Ъ»: Небензя может заменить Титова на посту замглавы МИД России

Постпред России при ООН Василий Небензя может заменить Владимира Титова, уволенного с поста замглавы МИД. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Источники (...) прочат его на пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Его место, по информации может занять постпред России при ООН Василий Небензя», — отмечается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин уволил первого заместителя главы МИД Титова. Причина увольнения заместителя министра иностранных дел России не указана. О самом Титове известно, что с 2013 года он курировал отношения со странами Европы.