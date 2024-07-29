Окровавленный россиянин бил окна в квартире многоэтажки и кидался в прохожих стеклами

В Москве мужчина кидался в прохожих стеклами из окна многоэтажки

На северо-востоке Москвы окровавленный мужчина бил окна в квартире на седьмом этаже многоэтажного дома и кидался в прохожих стеклами. Об инциденте пишет 360.ru.

По данным издания, россиянин выбил окна своей комнаты, соседней и кухни, в прохожих он швырял стекла и бутылки. «Я выглянула и увидела, как мужчина руками бьет свои окна и рвет занавески и по рукам течет кровь. Я испугалась, что он потом выпрыгнет из окна, потому что он постоянно свешивался, и вызвала полицию», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Со слов одного из очевидцев, причиной его поведения могло стать психическое расстройство. «Он в психиатрической больнице лежал. Его вчера выпустили, по-моему», — рассказал собеседник издания. С его слов, когда мужчине было семь лет, его отец на его глазах наложил на себя руки.

После того как жильцы обратились в экстренные службы, к дому подъехали две пожарные машины, скорая помощь и полиция.

Ранее Магасский районный суд Республики Ингушетия приговорил к пяти годам лишения свободы 29-летнего местного жителя, ранившего двух детей и женщину во время стрельбы по прохожим из окна своей квартиры.