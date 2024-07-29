Орбана уличили в эгоизме из-за России

Глава МИД Польши Сикорский: Орбан своим эгоизмом усиливает кризис в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим «эгоизмом» усиливает кризис Европейского союза (ЕС), так как проводит отдельную линию в отношении России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает агентство Bloomberg.

«Они кажутся изолированными, когда именно они просят солидарности у Европы в вопросе поставок нефти (...) Они не получают этой солидарности, потому что трудно завоевать друзей, если кто-то излучает эгоизм», — рассказал глава ведомства.

Сикорский также подчеркнул, что стремление Венгрии к балансированию не приводит к конкретным результатам, а лишь «вызывает раздражение».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии выйти из Евросоюза и НАТО. Так дипломат отреагировал на заявление Орбана о том, что в случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Евросоюзу придется нести ответственность за последствия поддержки войны в Украине.