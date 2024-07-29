Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 29 июля 2024Мир

Орбана уличили в эгоизме из-за России

Глава МИД Польши Сикорский: Орбан своим эгоизмом усиливает кризис в ЕС
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Hollie Adams / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим «эгоизмом» усиливает кризис Европейского союза (ЕС), так как проводит отдельную линию в отношении России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает агентство Bloomberg.

«Они кажутся изолированными, когда именно они просят солидарности у Европы в вопросе поставок нефти (...) Они не получают этой солидарности, потому что трудно завоевать друзей, если кто-то излучает эгоизм», — рассказал глава ведомства.

Сикорский также подчеркнул, что стремление Венгрии к балансированию не приводит к конкретным результатам, а лишь «вызывает раздражение».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии выйти из Евросоюза и НАТО. Так дипломат отреагировал на заявление Орбана о том, что в случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Евросоюзу придется нести ответственность за последствия поддержки войны в Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Остались втроем, продолжаем вести бой». В Африке погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер». С кем они сражались?

      «Идиот, я в Вологде». Губерниева призвали не возвращаться в Россию после слов о неспортивной стране

      Врач раскрыла способы справиться с социофобией

      Российский лоукостер отказался пустить в самолет пенсионерку с тростями для ходьбы

      Россиянка обнаружила дома дикое животное

      Назван преемник Ким Чен Ына

      Психолог назвала главные причины страха перед спортзалом

      Таксист обвинил россиянку в порче настроения и выбросил ее из авто

      Путин уволил заместителя Лаврова

      Полуметровый металлический прут насквозь проткнул жителя Подмосковья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше