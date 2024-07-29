Предсказана сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР

Bloomberg: гипотетическая война Южной Кореи и КНДР обойдется миру в $4 трлн

Первый год полномасштабной войны между Республикой Корея и КНДР может обойтись мировой экономике в четыре триллиона. Это составляет 3,9 процента совокупного ВВП всего мира, пишет Bloomberg.

По данным агентства, это «более чем в два раза больше», чем последствия специальной военной операции на Украине. Отмечается, что полноценная война на Корейском полуострове маловероятна. Однако в случае конфликта человеческие и экономические потери будут разрушительны, говорится в статье.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит противников, если они «выберут военную конфронтацию». Он добавил, что подготовка к возможной войне должна быть надежной и безупречной.