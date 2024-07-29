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01:55, 29 июля 2024Мир

Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам

Профессор Лихтман: победу на выборах президента США одержит Камала Харрис
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Stephanie Scarbrough / Reuters

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман сделал прогноз на выборы главы государства в ноябре. Об этом он написал социальной сети X.

По его мнению, победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Лихтман известен точностью своих прогнозов. Для определения победителя историк использует собственную систему «13 ключей», в которой оцениваются такие факторы, как экономика, занимаемая должность, социальные волнения и скандалы, а также личная харизма кандидатов.

Профессор с точностью прогнозировал исходы выборов с 1984 года, когда на второй срок избрался Рональд Рейган. Единственный прогноз, который не оправдался, связан с кандидатом в президенты от Демократической партии Альбертом Гором. Историк предсказывал ему победу в 2000 году, и Гор действительно мог выиграть всенародное голосование, если бы Верховный суд не постановил остановить пересчет голосов избирателей Флориды, в связи с чем президентский пост достался Джорджу Бушу-младшему.

21 июля президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Байден подчеркнул, что останется на посту главы государства до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей.

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      Марина Совина
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