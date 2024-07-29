Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 29 июля 2024Россия

В России ответили на призыв депутата Рады к скорейшим переговорам с Москвой

Сенатор Джабаров: переговоры с Киевом не должны стать передышкой для ВСУ

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия готова к переговорам с Украиной, о чем не раз заявляла, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на призыв депутата Верховной Рады Артема Дмитрука начать скорейшие переговоры с Москвой.

«Россия всегда готова к переговорам. Об этом неоднократно говорил президент [России Владимир] Путин и министр иностранных сделал [Сергей Лавров]», — заявил Джабаров.

При этом сенатор отметил, что все зависит от того, какой смысл вкладывает Дмитрук в слово «переговоры» в данном случае.

«Если это заключение перемирия, которое будет использовано как передышка, — это одно. Тогда нас эта ситуация не устраивает. То есть мы продолжаем боевые действия до реальных результатов на переговорах. А если речь идет о переговорах на условиях, которые предлагает Россия, то мы готовы вступать в переговоры и вести их. Но главное, чтобы был результат, а не очередная уловка Украины и западных стран для того, чтобы дать передышку Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — заключил он.

Материалы по теме:
«Новый расцвет отношений» Владимир Путин приехал к Ким Чен Ыну. Как Северная Корея поможет в решении кризиса на Украине?
«Новый расцвет отношений»Владимир Путин приехал к Ким Чен Ыну. Как Северная Корея поможет в решении кризиса на Украине?
19 июня 2024
«Он проявил смелость и характер» Виктор Орбан решил помочь России и Украине начать переговоры. Каковы его шансы на успех?
«Он проявил смелость и характер»Виктор Орбан решил помочь России и Украине начать переговоры. Каковы его шансы на успех?
12 июля 2024

Ранее Артем Дмитрук заявил о необходимости скорейшего начала переговоров с Россией ради завершения вооруженного конфликта. По его словам, победой для Украины станет само завершение конфликта, после чего страна сможет начать восстанавливаться во всех сферах.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      Финская компания отказалась от российского газа

      В России найдены рыбы и тараканы возрастом 180 миллионов лет

      Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова

      Российский пассажирский самолет ушел на второй круг из-за птиц на взлетной полосе

      Назван лидер рынка смартфонов

      Глюкоза ответила желающему отобрать у нее имя Фадееву

      Считавшееся исчезнувшим животное обнаружили в российском регионе

      Военный эксперт объяснил вывод стратегических бомбардировщиков США с границы Украины

      Кардиолог рассказал о причинах опасного сгущения крови

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше