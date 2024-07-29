В России ответили на призыв депутата Рады к скорейшим переговорам с Москвой

Сенатор Джабаров: переговоры с Киевом не должны стать передышкой для ВСУ

Россия готова к переговорам с Украиной, о чем не раз заявляла, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на призыв депутата Верховной Рады Артема Дмитрука начать скорейшие переговоры с Москвой.

«Россия всегда готова к переговорам. Об этом неоднократно говорил президент [России Владимир] Путин и министр иностранных сделал [Сергей Лавров]», — заявил Джабаров.

При этом сенатор отметил, что все зависит от того, какой смысл вкладывает Дмитрук в слово «переговоры» в данном случае.

«Если это заключение перемирия, которое будет использовано как передышка, — это одно. Тогда нас эта ситуация не устраивает. То есть мы продолжаем боевые действия до реальных результатов на переговорах. А если речь идет о переговорах на условиях, которые предлагает Россия, то мы готовы вступать в переговоры и вести их. Но главное, чтобы был результат, а не очередная уловка Украины и западных стран для того, чтобы дать передышку Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — заключил он.

Ранее Артем Дмитрук заявил о необходимости скорейшего начала переговоров с Россией ради завершения вооруженного конфликта. По его словам, победой для Украины станет само завершение конфликта, после чего страна сможет начать восстанавливаться во всех сферах.

