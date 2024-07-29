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19:49, 29 июля 2024Наука и техника

Ракетную «Молнию» спустили на воду

На заводе «Вымпел» спустили на воду ракетный катер «Молния»

Изображение: «Вымпел»

На судостроительном заводе «Вымпел» спущен на воду ракетный катер «Молния» проекта 12418. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятии присутствовал помощник президента России Николай Патрушев. «Сегодня у нас знаменательное событие. Спуск на воду каждого судна — это очень важное для корабелов дело. В данном случае это скоростной ракетный катер, который, кроме того, имеет артиллерийское вооружение», — сказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ракетный катер «Ступинец» проекта 12418 будет спущен на воду к Дню Военно-морского флота (ВМФ) России. Собеседник допустил, что находящийся на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске ракетный катер может быть спущен на воду и после Дня ВМФ.

Катера проекта 12418 несут ракетный комплекс «Уран-Э», вмещающий восемь противокорабельных ракет Х-35. Также новая «Молния» получила артиллерийскую установку АК-176МА калибра 76 миллиметров и две установки АК-630М калибра 30 миллиметров.

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      Иван Потапов
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