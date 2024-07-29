Ракетную «Молнию» спустили на воду

На заводе «Вымпел» спустили на воду ракетный катер «Молния»

На судостроительном заводе «Вымпел» спущен на воду ракетный катер «Молния» проекта 12418. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятии присутствовал помощник президента России Николай Патрушев. «Сегодня у нас знаменательное событие. Спуск на воду каждого судна — это очень важное для корабелов дело. В данном случае это скоростной ракетный катер, который, кроме того, имеет артиллерийское вооружение», — сказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ракетный катер «Ступинец» проекта 12418 будет спущен на воду к Дню Военно-морского флота (ВМФ) России. Собеседник допустил, что находящийся на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске ракетный катер может быть спущен на воду и после Дня ВМФ.

Катера проекта 12418 несут ракетный комплекс «Уран-Э», вмещающий восемь противокорабельных ракет Х-35. Также новая «Молния» получила артиллерийскую установку АК-176МА калибра 76 миллиметров и две установки АК-630М калибра 30 миллиметров.