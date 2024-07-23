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11:34, 23 июля 2024Наука и техника

Озвучен срок спуска на воду российского «Ступинца»

ТАСС: ракетный катер «Ступинец» спустят на воду к Дню ВМФ России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ракетный катер «Ступинец» проекта 12418 будет спущен на воду к Дню Военно-морского флота (ВМФ) России. Соответствующий срок источник в кораблестроительной отрасли озвучил ТАСС.

Собеседник допустил, что катер, в настоящее время находящийся на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске, может быть спущен на воду и после Дня ВМФ.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что «Ступинец» проекта 12418 с ракетным комплексом «Уран» в ближайшее время войдет в состав Каспийской флотилии.

Катера проекта 12418 несут ракетный комплекс «Уран-Э», вмещающий восемь противокорабельных ракет Х-35. Также новая «Молния» получила артиллерийскую установку АК-176МА калибра 76 миллиметров и две установки АК-630М калибра 30 миллиметров.

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      Иван Потапов
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