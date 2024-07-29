Разорванный на куски после столкновения с поездом под Волгоградом КАМАЗ сняли на видео

Разорванный после столкновения с поездом под Волгоградом КАМАЗ сняли на видео

В Волгоградской области последствия схода с рельсов вагонов пассажирского поезда сняли на видео. Разорванный на куски КамАЗ, который стал возможной причиной ЧП, показало издание V1.ru в Telegram.

На ролике очевидец демонстрирует кабину большегруза, лежащую под железнодорожной насыпью. Остальная часть машины находится рядом с одним из вагонов, уточняет голос за кадром.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань – Адлер, потерпел крушение недалеко от станции Котельниково днем 29 июля. По разным данным, с рельсов сошло от семи до восьми вагонов.

На момент написания материала известно об около ста пострадавших. По предварительным данным, двоих из них спасти не удалось.