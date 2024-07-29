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11:19, 29 июля 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за похищение младенца из рук матери

В Москве арестовали мужчину, вырвавшего младенца из рук матери

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве арестовали ранее судимого 27-летнего мужчину, обвиняемого в похищении ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдиции столицы.

Алексей Кириченко будет находиться в СИЗО до 24 сентября.

24 июля в Ферганском проезде злоумышленник забежал на детскую площадку, вырвал младенца из рук 38-летней матери и убежал. Ставшие свидетелями случившегося прохожие бросились в погоню. Когда преследователи были уже рядом, он кинул девочку на землю, отчего та получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Неравнодушные прохожие передали нарушителя порядка прибывшим полицейским. Задержанный оказался пьян, ранее он был судим за мошенничество.

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      Екатерина Кашурникова
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