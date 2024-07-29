Россиянка попыталась обменять доллары в Таиланде и нарвалась на арест

The Phuket News: россиянку арестовали в Таиланде из-за фальшивых банкнот

Полиция Таиланда арестовала россиянку, которая попыталась обменять фальшивые доллары. Об этом пишет портал The Phuket News.

22-летняя Евгения попыталась продать 200 долларов в пункте обмена валюты на Пхукете, и три из четырех банкнот оказались поддельными. Сотрудники пункта обратились в полицию, и девушку поймали на вилле с бассейном, где она жила вместе с тремя друзьями.

Там правоохранители изъяли у туристки еще 32 фальшивые купюры номиналом 50 долларов. Сама россиянка арестована, а ее друзей доставили в участок для допроса.

Евгения заявила, что отец дал ей эти деньги перед поездкой, но она понятия не имела, что они поддельные. Девушке предъявили предварительные обвинения во ввозе и распространении фальшивых банкнот в Таиланде. Тем не менее полиция проводит расследование и пытается выяснить, не стали ли Евгения и ее отец жертвами крупной преступной организации.

Ранее на Пхукете индийский турист пошел купаться с друзьями и был найден без признаков жизни. Мужчина отправился в море, проигнорировав красный флаг на пляже.