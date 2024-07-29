Российская теннисистка вылетела с Олимпиады-2024

Российская теннисистка Диана Шнайдер вылетела во втором круге Олимпиады-2024

Российская теннисистка Диана Шнайдер вылетела во втором круге одиночного разряда Олимпийских игр 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсменка проиграла сопернице из Китая Сиюй Ван со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Шнайдер стала последней россиянкой, участвовавшей в одиночном разряде Олимпиады.

В парном разряде Шнайдер сыграет вместе с Миррой Андреевой.

Ранее с Олимпиады вылетели теннисисты Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в одиночном разряде. Также вылетела пара Роман Сафиуллин и Даниил Медведев.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.