Сборная США вырвалась на второе место в медальном зачете Олимпиады-2024

Сборная США вырвалась на второе место Олимпиады-2024 в Париже

В Париже завершился второй день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет продолжает возглавлять сборная Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 13 комплектов наград. Австралийские спортсмены завоевали одну золотую медаль: в гребном слаломе на байдарках-одиночках победила Джессика Фокс. На второе место вырвалась сборная США, в активе которой три золотые, шесть серебряных и одна бронзовая награды. Третье место заняли французы с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Россияне во второй соревновательный день были представлены только в теннисе. Пять спортсменов играли в первом круге одиночного разряда, еще двое — в парном.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.