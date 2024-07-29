Селин Дион появилась на публике в костюме за 605 тысяч рублей

Певица Селин Дион прогулялась в Париже в костюме Dior за 605 тысяч рублей

Канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион появилась на публике в наряде за сотни тысяч рублей. Об этом пишет Page Six.

Папарацци заметили 54-летнюю исполнительницу у отеля в Париже. Так, она предстала перед камерами в спортивном костюме люксового бренда Dior, состоявшем из оверсайз кардигана с V-образным декольте и широких брюк. Отмечается, что стоимость данного комплекта составляет семь тысяч долларов (около 605 850 рублей).

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что знаменитость дополнила свой внешний вид белыми кроссовками и черными солнцезащитными очками.

В июне Селин Дион рассказала об умении носить понравившуюся обувь любого размера.