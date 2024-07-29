Слухи о беременности Меган Фокс опровергли

Us Weekly: актриса Меган Фокс не беременна

Анонимный инсайдер опроверг слухи о беременности американской актрисы и фотомодели Меган Фокс. Соответствующий комментарий публикует Us Weekly.

Известно, что 38-летняя знаменитость появилась в клипе своего жениха, рэпера Колсона Бейкера, более известного как Machine Gun Kelly, с округлившимся животом. Однако, по словам источника, беременность Фокс ненастоящая и является частью идеи для видео.

«Хотя они и обсуждали возможность рождения ребенка, это было сделано только ради музыкального клипа», — заявил собеседник портала.

В марте стало известно, что Фокс разорвала помолвку с Бейкером. В подкасте Call Her Daddy звезда призналась, что перестала готовиться к свадьбе и не готова озвучивать статус отношений с возлюбленным.