Стала известна судьба двоих пропавших при прорыве дамбы в Карелии

ТАСС: найдены пропавшие при прорыве дамбы в Карелии взрослый и ребенок

Двое пропавших без вести из-за прорыва дамбы в Карелии найдены живыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как уточнил собеседник агентства, спасены взрослый и ребенок. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.

В свою очередь, Telegram-канал Shot уточнил, что у спасенных мужчины и ребенка зафиксировали рваные раны и царапины. Угрозы их жизни нет.

Ранее сообщалось, что из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала пропала семья из четырех человек и двое пенсионеров. Позже глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева заявила о росте числа пропавших до семи.

О прорыве плотины в Карелии стало известно 29 июля. По направлению сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». Предварительно, вода разрушила 13 домов, однако полный масштаб повреждений пока неизвестен.