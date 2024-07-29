Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 29 июля 2024Россия

Стала известна судьба двоих пропавших при прорыве дамбы в Карелии

ТАСС: найдены пропавшие при прорыве дамбы в Карелии взрослый и ребенок

Кадр: МЧС Республики Карелия

Двое пропавших без вести из-за прорыва дамбы в Карелии найдены живыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как уточнил собеседник агентства, спасены взрослый и ребенок. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.

В свою очередь, Telegram-канал Shot уточнил, что у спасенных мужчины и ребенка зафиксировали рваные раны и царапины. Угрозы их жизни нет.

Ранее сообщалось, что из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала пропала семья из четырех человек и двое пенсионеров. Позже глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева заявила о росте числа пропавших до семи.

О прорыве плотины в Карелии стало известно 29 июля. По направлению сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». Предварительно, вода разрушила 13 домов, однако полный масштаб повреждений пока неизвестен.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили новые данные о пропавших при прорыве дамбы в Карелии

      В России установят правила транспортировки медицинских отходов

      Обнаружены новые последствия глобального потепления

      В России шесть человек заболели лихорадкой Западного Нила

      Пловчиху выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни

      Раскрыты самые востребованные российские музыканты

      Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в регионе России

      В России начнут строже наказывать за сокрытие экологической информации

      Россиянка расправилась с дочерью из-за проблем с деньгами

      На Украине задержали подозреваемых в поджогах автомобилей военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше