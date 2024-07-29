Стала известна судьба двоих пропавших при прорыве дамбы в Карелии

Двое пропавших без вести из-за прорыва дамбы в Карелии найдены живыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Как уточнил собеседник агентства, спасены взрослый и ребенок. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.
В свою очередь, Telegram-канал Shot уточнил, что у спасенных мужчины и ребенка зафиксировали рваные раны и царапины. Угрозы их жизни нет.
Ранее сообщалось, что из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала пропала семья из четырех человек и двое пенсионеров. Позже глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева заявила о росте числа пропавших до семи.
О прорыве плотины в Карелии стало известно 29 июля. По направлению сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». Предварительно, вода разрушила 13 домов, однако полный масштаб повреждений пока неизвестен.