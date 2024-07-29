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07:01, 29 июля 2024Экономика

Стали известны лучшие регионы России по перечислению НДС в бюджет

РБК: Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург лидируют по перечислению НДС в бюджет

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 2023 году наибольшие поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) были зафиксированы в Москве (1,8 триллиона рублей), Московской области (610 миллиардов рублей) и Санкт-Петербурге (293,5 миллиарда рублей). Об этом пишет РБК.

По данным телеканала, в пятерку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (474,6 миллиарда рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (399,5 миллиарда рублей).

Кроме того, в перечне регионов с отрицательными показателями — Мурманская область (минус 52,8 миллиарда рублей), Амурская область (минус 32,9 миллиарда рублей), Чукотский автономный округ (минус 19,9 миллиарда рублей). Также в списке регионов с аналогичной динамикой — Сахалинская область (минус 19 миллиардов рублей) и Магаданская область (минус 18,9 миллиарда рублей).

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал документ, предполагающий автоматическое освобождению от уплаты НДС для лиц на упрощенной системе налогообложения (УСН).

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      Юлия Мискевич
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