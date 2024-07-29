Старейшая жительница США отметила 115-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

Старейшая жительница США отметила 115-летие и раскрыла секрет долгой жизни

115-летнняя Элизабет Фрэнсис из США, которую в феврале признали старейшей жительницей станы, раскрыла секрет долголетия. Об этом пишет The Washington Post.

Фрэнсис отметила очередной день рождения 25 июля. Она родилась в 1909 году в штате Луизиана. В 11 лет она лишилась матери и была отправлена на воспитание к родственникам. В подростковые года американка помогала тете, а после более 20 лет управляла кофейней при телеканале KTRK-TV в Хьюстоне, штат Техас. Особенной популярностью у сотрудников пользовались пирожные, а также курица и пельмени, которые Фрэнсис всегда готовила сама.

Сейчас женщина живет вместе с единственной дочерью, которой уже исполнилось 95 лет. Фрэнсис не единственная долгожительница в семье — ее старшая сестра Берта Джонсон дожила до 106 лет. Сама старейшая жительница США назвала главной причиной своей долгой жизни принцип, которым пользуется всю жизнь. «Говори, что думаешь, не сдерживайся», — описала она свое отношение к жизни год назад, во время празднования 114-летия.

69-летняя внучка Фрэнсис Этель Харрисон рассказала, что на 115-й день рождения долгожительница потребовала два куска торта, вместо одного, как обычно. Они не придумали, как воткнуть в торт сразу 115 свечек, и решили использовать три свечки-цифры.

Она также рассказала, что в последние полгода долгожительница стала менее активной, и большую часть времени проводит в кровати. Однако она не теряет присутствия духа и интереса к жизни. Каждый день Фрэнсис с дочерью смотрят любимые сериалы, обсуждают их и много смеются. «Я недавно спросила, как она чувствует себя в 115 лет. Она улыбнулась и ответила: "Я просто благодарю бога, что все еще здесь"», — добавила Харрисон.

Ранее 108-летняя жительница США поделилась необычными секретами долголетия. Одним из них является флирт с определенным типом мужчин.

