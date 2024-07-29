Странам НАТО предрекли увеличение расходов на оборону для дальнейшей помощи Киеву

Politico: странам НАТО надо будет увеличить расходы на оборону для помощи Киеву

Странам НАТО надо будет увеличить расходы на оборону для дальнейшей помощи Киеву. Такую сделку после победы на выборах США Дональда Трампа членам Североатлантического альянса предрек почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Уайетт в статье для Politico.

Он отметил, что бывший американский лидер и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии считает, что европейские страны должны делать больше для своей защиты.

«При Трампе на посту президента убедительные обещания увеличения расходов на оборону должны быть частью любой сделки, чтобы продолжить поддержку Украины», — подчеркнул эксперт.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что вложения США в Североатлантический альянс абсурдно выше, чем у других членов НАТО. Он задался вопросом, почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама.