Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:56, 29 июля 2024Мир

Странам НАТО предрекли увеличение расходов на оборону для дальнейшей помощи Киеву

Politico: странам НАТО надо будет увеличить расходы на оборону для помощи Киеву
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Странам НАТО надо будет увеличить расходы на оборону для дальнейшей помощи Киеву. Такую сделку после победы на выборах США Дональда Трампа членам Североатлантического альянса предрек почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Уайетт в статье для Politico.

Он отметил, что бывший американский лидер и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии считает, что европейские страны должны делать больше для своей защиты.

«При Трампе на посту президента убедительные обещания увеличения расходов на оборону должны быть частью любой сделки, чтобы продолжить поддержку Украины», — подчеркнул эксперт.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что вложения США в Североатлантический альянс абсурдно выше, чем у других членов НАТО. Он задался вопросом, почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-офицер СБУ оценил потенциал вторжения ГУР на территорию России

      Врач назвал кофе вредным для здоровья в некоторых случаях

      МИД Турции предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

      Российский школьник пытался достать игрушки в карьере и не сумел выплыть

      Ким Чен Ын возглавил эвакуацию жителей затопленных районов Северной Кореи

      Вербовавший заключенных в террористическую ячейку россиянин лишился свободы на 17 лет

      В России мужчина утянул на дно родственников после падения с гидроцикла и попал на видео

      В России допустили отмену льготного кредитования бизнеса из-за высокой ставки

      В российском городе мужчина выстрелил знакомому в спину из-за долгов

      Три сестры в Петербурге заперлись в квартире, отказались от еды и умерли. Они могли состоять в секте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше