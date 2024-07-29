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15:20, 29 июля 2024Ценности

Трихолог назвала россиянам главные причины выпадения волос

Трихолог Нагайцева: стресс и проблемы с гормонами могут вызвать потерю волос

Фото: Jan Baborák / Unsplash

Трихолог Юлия Нагайцева назвала россиянам главные причины выпадения волос. Ее комментарий публикует News.ru.

По словам эксперта, вызвать данную проблему могут стрессы и гормональные сбои, а также обострения хронических заболеваний и эндокринные патологии. Кроме того, к потере прядей приводит дефицит железа, цинка или витаминов группы В.

«Также выпадение волос часто наблюдается у женщин в послеродовом периоде. В любом из этих случаев необходимо комплексное лечение, консультация с врачом также будет необходимой», — заявила собеседница издания.

Ранее в июле звездный парикмахер и креативный директор британского косметического бренда Jerome Russell Bblonde Джейсон Колльер назвал способы сделать волосы более густыми.

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      Алина Гостева
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