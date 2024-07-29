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17:50, 29 июля 2024Экономика

Украине предрекли неизбежный дефолт

Дудчак заявил, что украинская экономика разлетается вдребезги
Александр Дудчак

Александр Дудчак. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украина «разлетается вдребезги». Такое будущее экономике страны в беседе с ТАСС предрек ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

Эксперт заявил, что после понижения рейтинга Fitch состояние Украины можно описать словами «неизбежный дефолт». Он отметил, что руководство страны не поменяло своей риторики, «власть сидит в своих креслах».

Дудчак напомнил, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба продолжает международные визиты, в частности в Китай, где заявляет о восстановлении страны и приглашает Пекин взять шефство над одним из городов. «Это своя игра», — добавил специалист.

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Международное рейтинговое агентство Fitch 25 июля понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «CC» до «C», предупредив, что соглашение о реструктуризации долгов с рядом держателей евробондов запускает процесс, похожий на дефолт. В Fitch предполагают, что Киев не будет обслуживать внешний долг, в том числе выплачивать купоны по евробондам с погашением в 2026 году, до достижения окончательного соглашения с держателями облигаций.

В июне государственный долг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов. По состоянию на 30 июня он составлял почти 6,17 триллиона гривен, или 152,16 миллиарда долларов. Таким образом, за прошлый месяц его общий размер увеличился на 52,71 миллиарда гривен, или 1,16 миллиарда долларов.

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