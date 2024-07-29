Украинский гимнаст высказался об отсутствии соперников из России на Олимпиаде-2024

Украинский гимнаст Илья Ковтун высказался об отсутствии соперников из России на Олимпийских играх-2024 в Париже. Его слова приводит Reuters.
«Мы ощущаем их отсутствие, потому что у них сильная команда», — заявил он. По мнению Ковтуна, это дает другим странам больше возможностей.
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Российские гимнасты отказались выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. На Играх в Токио в 2021-м мужская сборная России заняла первое место в командном многоборье. Также победу в командном многоборье одержали российские девушки.
Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов. Они заявлены на соревнования как индивидуальные нейтральные атлеты.