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22:04, 29 июля 2024Спорт

Украинский гимнаст высказался об отсутствии соперников из России на Олимпиаде-2024

Украинский гимнаст Ковтун: мы ощущаем отсутствие россиян на Олимпиаде-2024
Илья Ковтун

Илья Ковтун. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Украинский гимнаст Илья Ковтун высказался об отсутствии соперников из России на Олимпийских играх-2024 в Париже. Его слова приводит Reuters.

«Мы ощущаем их отсутствие, потому что у них сильная команда», — заявил он. По мнению Ковтуна, это дает другим странам больше возможностей.

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27 июня 2024

Российские гимнасты отказались выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. На Играх в Токио в 2021-м мужская сборная России заняла первое место в командном многоборье. Также победу в командном многоборье одержали российские девушки.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов. Они заявлены на соревнования как индивидуальные нейтральные атлеты.

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      Андрей Стрельцов
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