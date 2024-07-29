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19:17, 29 июля 2024Мир

В Финляндии заявили о приближении переговоров по Украине

Президент Финляндии Стубб: приближается время для переговоров по Украине

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Приближается подходящее время для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит Le Monde.

«Приближается подходящий момент, когда необходимо начать переговоры по установлению мира на Украине», — заявил финский лидер.

Стубб отметил, что потенциальное начало мирных переговоров «не означает, что Украина пойдет на уступки».

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что слова о возможности переговоров с Москвой являются уловкой — Украине требуется передышка. Он добавил, что никаких конкретных шагов для ведения мирных переговоров Киев на данный момент не делает.

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      Дарья Устьянцева
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