В Госдуме обозначили угрозы России со стороны США на ближайшие годы

В ГД заявили, что США будут стремиться нанести поражение РФ в следующие 3-5 лет

В ближайшие 3-5 лет США и их союзники не оставят попыток нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, обозначивший направление угрозы со стороны Вашингтона. Фрагмент телепередачи «Воскресный вечер» со своим участием политик разместил в Telegram.

По словам Гурулева, украинский конфликт является для Запада не более чем локальным эпизодом противостояния России. «Для них сегодня первостепенная кость в горле — наше преимущество в Арктике», — написал он в комментарии под видео.

В этой связи нужно трезво оценивать стоящие перед страной угрозы, подчеркнул парламентарий. Даже возвращение в Белый дом экс-президента США не изменит уже устоявшегося на Западе подхода к России, заявил он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Западом. По его мнению, сейчас вести конструктивный диалог на Западе не с кем. «Унылые посредственности, дрожащие от вожделения власти середнячки, дорвавшиеся до руля при помощи Вашингтона. Иными словами — тяжелозадые недалекие вассалы США», — сказал политик.