В Госдуму внесут законопроект об ограничении переработки при ненормированном графике

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о предельном количестве часов переработки

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки при ненормированном графике. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Согласно инициативе, суммарное количество переработок не должно превышать 120 часов в год. Кроме того, работодателя обяжут четко фиксировать лишние отработанные часы и предоставлять за них дополнительные дни отпуска.

«Одновременно предусмотрено исключение применения данных положений для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также для заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом президента России Владимира Путина». Он рассказал, что выдвижение предложения, в то время как против России введено более 21 тысячи санкций, стало возможным благодаря тому, что президент в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».