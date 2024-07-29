В Грузии допустили начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году

Премьер Грузии Кобахидзе допустил переговоры о вступлении в ЕС в 2024 году

Переговоры о вступлении в Евросоюз могут начаться в 2024 году, но вероятность невелика из-за конфликта на Украине, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

Он выразил мнение, что чем быстрее закончатся боевые действия, тем скорее Грузия пойдет по пути евроинтеграции.

Ранее оппозиционные депутаты парламента Грузии подали иск в Конституционный суд страны против закона об иноагентах. По их словам, закон противоречит Конституции, которая говорит о необходимости принятия всех мер для вступления Грузии в Евросоюз и НАТО.

В июле на фоне принятия закона об иноагентах посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил о приостановке интеграции Грузии в объединение. Кроме того, ЕС заморозил 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны республики.