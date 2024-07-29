Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:21, 29 июля 2024Экономика

В Персидском заливе задержали танкер с контрабандной нефтью

Tasnim: в Персидском заливе задержали танкер под флагом африканской страны Того

Фото: Persian Gulf / Reuters

Иранские военно-морские силы (ВМС) задержали в Персидском заливе танкер с контрабандной нефтью. Об этом со ссылкой на отдел по связям с общественностью третьего округа военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Tasnim.

По данным элитного подразделения вооруженных сил Исламской Республики, нефтяной танкер Pearl G, перевозивший 700 тысяч литров контрабандной нефти, задержали вблизи нефтяного месторождения Араш во время погрузки топлива с иранских барж. Судно передвигалось под флагом африканской страны Того и было зарегистрировано на гражданина Ирака, живущего в ОАЭ. Экипаж танкера состоял преимущественно из индийцев — сейчас они находятся под надзором в гавани Имам Хосейн.

Ранее силы КСИР также задержали на юге страны еще один танкер под флагом Того. Судно перевозило 1,5 миллиона литров контрабандного топлива, и его экипаж состоял из 12 иностранцев. После ареста судно отправилось на разгрузку в терминалы Национальной компании по дистрибуции нефтепродуктов Бушера.

В январе ВМС Ирана по решению суда задержали в водах Оманского залива нефтяной танкер США. До этого за месяц были арестованы сразу два судна, загруженные 4,5 миллиона литров контрабандного топлива, а их экипаж был взят под стражу.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      В Эстонии захотели вынести вотум недоверия новому министру из-за слов о Крыме

      ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушных шаров и беспилотников

      Губернатор раскрыл подробности крушения следовавшего на юг России пассажирского поезда

      Диетолог назвал самый полезный освежающий в жару напиток

      Популярный блогер Влад Бумага сменил имидж

      Россиянам раскрыли самые выгодные направления для путешествий в сентябре

      Соратник Кадырова назвал открытие Игр-2024 в Париже сатанинским шабашем

      В Персидском заливе задержали танкер с контрабандной нефтью

      В МИД Германии ответили на предупреждение Путина о последствиях размещения ракет США в ФРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше