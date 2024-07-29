В Персидском заливе задержали танкер с контрабандной нефтью

Tasnim: в Персидском заливе задержали танкер под флагом африканской страны Того

Иранские военно-морские силы (ВМС) задержали в Персидском заливе танкер с контрабандной нефтью. Об этом со ссылкой на отдел по связям с общественностью третьего округа военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Tasnim.

По данным элитного подразделения вооруженных сил Исламской Республики, нефтяной танкер Pearl G, перевозивший 700 тысяч литров контрабандной нефти, задержали вблизи нефтяного месторождения Араш во время погрузки топлива с иранских барж. Судно передвигалось под флагом африканской страны Того и было зарегистрировано на гражданина Ирака, живущего в ОАЭ. Экипаж танкера состоял преимущественно из индийцев — сейчас они находятся под надзором в гавани Имам Хосейн.

Ранее силы КСИР также задержали на юге страны еще один танкер под флагом Того. Судно перевозило 1,5 миллиона литров контрабандного топлива, и его экипаж состоял из 12 иностранцев. После ареста судно отправилось на разгрузку в терминалы Национальной компании по дистрибуции нефтепродуктов Бушера.

В январе ВМС Ирана по решению суда задержали в водах Оманского залива нефтяной танкер США. До этого за месяц были арестованы сразу два судна, загруженные 4,5 миллиона литров контрабандного топлива, а их экипаж был взят под стражу.