В Приднестровье заявили об отсутствии намерения интегрироваться в ЕС

Президент Приднестровья заявил об отсутствии намерения интегрироваться в ЕС

Президент Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что страна не намерена вслед за Молдавией интегрироваться в Евросоюз (ЕС), а мнение об этом стоит спрашивать у жителей на референдуме, передает ТАСС.

«Лично я с искренним уважением отношусь к чужому выбору. Решили интегрироваться в Евросоюз, заявят об этом граждане Молдовы — дай вам Бог, пусть все получится и пойдет на пользу вам и вашей стране», — заявил Красносельский.

По его словам, Приднестровье не меняло ориентиров, планов, ценностей или движения в выбранном страной направлении. Он добавил, что вопрос вступления в Евросоюз стоит обсуждать с народом путем референдума.

Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил, что национальная оборона Молдавии направлена против России и Приднестровья. Сафонов прокомментировал принятое решение кабинета министров Молдавии, согласно которому российский военный контингент представляет угрозу для национальной безопасности и поэтому оборонный бюджет страны увеличивается до 1 процента от ВВП к 2030 году.