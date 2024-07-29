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15:18, 29 июля 2024Россия

В России служба доставки отказалась отправлять груз бойцам СВО

Под Челябинском сотрудники службы доставки отказались отправить груз бойцам СВО

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В городе Копейске Челябинской области сотрудники службы доставки отказались отправить груз бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Подписчик канала утверждает, что ему под надуманным предлогом отказали в отправлении посылки. Он снял сотрудников на видео и повторил свои обвинения — четверо мужчин в брендированной одежде за стойкой ничего не ответили на его слова.

При этом в другом отделении той же компании волонтер — сам в прошлом участник СВО — смог выслать груз без каких-либо затруднений, отмечает канал.

Ранее жительницу Воронежа обвинили в выбрасывании собачьих фекалий в коробку для нужд СВО. Один из жителей города не исключил, что поступок женщины был намеренным и является выражением ее позиции относительно конфликта на Украине.

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      Алан Босиков
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