В России установят правила транспортировки медицинских отходов

Перевозить медицинские отходы в РФ разрешат юрлицам и ИП

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, регулирующий обращение с медицинскими отходами. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что транспортировать медицинские отходы разрешат только юридическим лицам и индивидуальным предприятиям, включенным в реестр операторов по обращению с медицинскими отходами.

Также предлагается установить особенности обращения с разными классами медицинских отходов. Медицинские отходы класса «А» (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) передадут региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами. Медицинские отходы классов «Б», «В» и «Г» (эпидемиологически опасные, чрезвычайно эпидемиологически опасные и токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности) передадут операторам по обращению с медицинскими отходами. Отходы класса «Д» (радиоактивные) предлагается передавать национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. В настоящее время множество медицинских отходов, в том числе классов «Б», «В» и «Г», попадают на незаконные свалки из-за недостаточного контроля за обращением отходов, сообщили авторы законопроекта.

Ранее в правительстве разработали дополнение к законопроекту о выявлении и ликвидации незаконных свалок. Предполагается, что с момента вступления поправок в силу, ответственность за поиск несанкционированных свалок в населенных пунктах ляжет на органы местного самоуправления. За пределами населенных пунктов поиск возлагается на региональные власти. Кроме того, законопроект определяет ответственных за ликвидацию свалок.