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19:44, 29 июля 2024Ценности

В сети оценили платье невесты за восемь тысяч рублей фразой «это противозаконно»

Кадр: @.dearelth

Блогерша Элизабет показала на камеру свадебный наряд за восемь тысяч рублей и удивила пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 29,3 тысячи подписчиков.

В размещенном видео инфлюэнсерша с никнеймом @.dearelth предстала в белом платье, оформленном корсетным кружевным верхом, пышной юбкой и прозрачными рукавами. По словам невесты, она купила его в антикварном магазине за 100 долларов (8,6 тысячи рублей). «Я до сих пор не могу в это поверить!» — воскликнула девушка.

Зрители, в свою очередь, оценили свадебный наряд Элизабет в комментариях под роликом: «Выглядеть столь неземной должно быть противозаконно», «Это платье прекрасно!», «Я никогда в жизни никому так не завидовала», «В нем нужно сделать потрясающую фотосессию прямо сейчас, а не ждать свадьбы, потому что оно такое красивое и так хорошо сидит!», «Ты такая красивая в нем».

В феврале сообщалось, что невеста Алиса Мэй сэкономила на свадебном платье и также удивила пользователей сети.

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      Мария Винар
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