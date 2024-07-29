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12:02, 29 июля 2024Мир

В США усомнились в выборе Трампа

WP: республиканцы сомневаются в выборе Трампом кандидатуры вице-президента

Фото: Marco Bello / Reuters

Члены Республиканской партии США сомневаются в выборе кандидата на пост президента Дональда Трампа кандидатуры вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Некоторые республиканские стратеги заявили, что опасаются, что Вэнс может навредить избирательному бюллетеню среди женщин из пригородов — группы, в которой Трамп увидел значительную эрозию после своего поражения в 2020 году после победы в 2016 году. Среди союзников Трампа "постоянно ведутся дискуссии о том, сделал ли президент плохой выбор"», — приводит издание слова одного из членов избирательного штаба.

При этом авторы материала отмечают, что Трамп уверен в выборе Вэнса. Он доволен его выступлениями и ожидает, что он позволит ему укрепить свои позиции.

Ранее Трамп продолжит выступать под открытым небом, несмотря на недавнее покушение. При этом он уверил своих сторонников, что Секретная служба США нарастит усилия по его охране. По его мнению, ее сотрудники будут готовы к еще более эффективной работе.

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      Максим Габриелян
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