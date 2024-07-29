Валя Карнавал снялась в наряде с глубоким декольте

Блогерша Валя Карнавал снялась в укороченных шортах и майке с глубоким декольте

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница предстала перед камерой на фоне стены в белых укороченных и обтягивающих шортах. Звезда надела удлиненную майку на тонких прозрачных бретелях и с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь, заплела волосы в тугую косу и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в июле Валя Карнавал обнажила ягодицы на отдыхе. Исполнительница предстала на размещенных кадрах в коричневом бикини в пайетках. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и стрингов с завязками на бедрах.

