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20:51, 29 июля 2024Россия

Власти назвали сроки завершения работ на месте крушения поезда под Волгоградом

Волгоградский глава Бочаров: работы на месте крушения поезда закончатся 30 июля

Фото: РИА Новости

Работы на месте крушения поезда в Волгоградской области планируется завершить 30 июля. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит ТАСС.

Глава области на месте ЧП начал заседание оперативного штаба, в котором участвуют все службы, задействованные в ликвидации последствий столкновения поезда и грузовика.

«Мы считаем, что для восстановления нужно пока предварительно до 5 утра [30 июля]. (…) На самом деле все работают оперативно, (…) сил и средств достаточно, мы будем стремиться ускорить этот процесс», — сказал он.

О столкновении пассажирского поезда и КамАЗа стало известно в понедельник, 29 июля. Сообщалось, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельников. По разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди. По последним данным, госпитализированы 55 человек.

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      Никита Абрамов
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