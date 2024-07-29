Захарова отреагировала на извинения МОК за открытие Олимпиады

Захарова: извинения МОК были невежественны

Извинения Международного олимпийского комитета (МОК) за церемонию открытия летней Олимпиады в Париже были невежественны и искренни в дурном вкусе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России в беседе с «Известиями».

«Они абсолютно искренни в своем невежестве и дурном вкусе, болезненности восприятия мира и диктатуре либерализма», — отреагировала Захарова.

28 июля МОК принес извинения в связи с определенными событиями на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже. В комитете заявили, что приветствуют разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно мероприятия. Отмечается, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.