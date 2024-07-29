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00:15, 29 июля 2024Мир

Захарова отреагировала на извинения МОК за открытие Олимпиады

Захарова: извинения МОК были невежественны

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Извинения Международного олимпийского комитета (МОК) за церемонию открытия летней Олимпиады в Париже были невежественны и искренни в дурном вкусе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России в беседе с «Известиями».

«Они абсолютно искренни в своем невежестве и дурном вкусе, болезненности восприятия мира и диктатуре либерализма», — отреагировала Захарова.

28 июля МОК принес извинения в связи с определенными событиями на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже. В комитете заявили, что приветствуют разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно мероприятия. Отмечается, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.

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      Евгений Силаев
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