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10:33, 29 июля 2024Мир

Захарова заподозрила Израиль в поддержке вторжения США

Захарова заподозрила Израиль в поддержке вторжения США в Ирак

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сравнивая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером Ирака Саддамом Хусейном, власти Израиля могут поддерживать политику вторжения США в страны Ближнего Востока. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

«"То, что произошло по вине США в Ираке" стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, ее преступного характера и разрушительной направленности. Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?» — отметила дипломат.

Таким образом, она отреагировала на слова главы МИД Израиля Исраэля Каца. В частности, министр сравнил Эрдогана с Хуссейном в ответ на критику турецкого лидера за конфликт в Газе.

В свою очередь, МИД Турции опубликовал заявление в котором премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предрекли судьбу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, обвинив в геноциде палестинцев.

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      Максим Габриелян
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