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13:57, 29 июля 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл на харьковское направление

Зеленский прибыл в Волчанск

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Волчанск на харьковском направлении. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский принял участие в церемонии награждения украинских военных. Затем украинский президент направился в город Дергачи Харьковской области.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Волчанск в скором времени перейдет под контроль российских войск. По его словам чеченское подразделение «Ахмат» демонстрирует успехи в районе города и успешно ведут артиллерийский огонь по украинским позициям.

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      Глеб Палехов
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