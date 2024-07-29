Жителей российского города предупредили о звуках сирен на нефтезаводе

Жителей Туапсе предупредили о звуках сирен на территории нефтезавода

Жителей города Туапсе Краснодарского края предупредили о звуках сирены на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Там уточнили, что на территории предприятия до 13:00 по местному времени (совпадает с московским) будет проводиться техническое обслуживание локальной системы оповещения.

«Возможны кратковременные срабатывания сирен, расположенных на территории предприятия», — предупредили власти и призвали жителей сохранять спокойствие.

Нефтезавод в Туапсе не раз попадал под удар ВСУ. Так, 22 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды пытались ударить по нефтезаводу. Ночью сообщалось о первой серии взрывов в городе. Как уточнял глава Туапсинского района Сергей Бойко, никто не пострадал. Утром сообщалось о новой серии взрывов — предварительно, под удар также попала нефтебаза. В сети появились кадры, на которых виден момент попытки атаки ВСУ.