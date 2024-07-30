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21:04, 30 июля 2024Забота о себе

40-летний мужчина едва не лишился жизни из-за геморроя

Metro: 40-летний мужчина едва не лишился жизни после кровопотери из-за геморроя

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Мужчина Иэн Уэст рассказал, что геморрой мучает его с 16 лет. С первой большой кровопотерей он столкнулся в 18-летнем возрасте. О том, как он едва не лишился жизни из-за болезни, мужчина рассказал изданию Metro.

40-летний Уэст сказал, что всегда тяжело переносит обострения геморроя. Он проходил множество обследований и операций, во время которых ему перевязывали геморроидальные узлы. Они отпадали, но в скором времени на их месте вырастали новые. При этом пациент не испытывал ни зуда, ни боли, но были обширные кровотечения.

Во время одного из последних приступов кровотечение было очень сильным, мужчину мучали одышка и сильная слабость, его пульс увеличился до 182 ударов в минуту. Спустя две недели, когда улучшений не наступило, Уэст обратился к врачам. Обследования показали, что показатели его крови находятся на угрожающих жизни низких значениях. Мужчине назначили четыре процедуры переливания крови.

В больнице он провел неделю. Чтобы восстановиться после сильного кровотечения, ему понадобилась полугодовая терапия большими дозами препаратов железа.

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      Алиса Дмитриева
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