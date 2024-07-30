60-летняя россиянка на ходу вылетела из маршрутки и впала в кому

Во Владикавказе женщина на ходу выпала из открытой двери маршрутки

Во Владикавказе 60-летняя женщина на ходу вылетела из маршрутки и получила серьезные травмы. Об этом рассказал сын россиянки, пишет Mash Gor в Telegram.

Как стало известно, во время поездки дверь маршрутки была открыта. У выпавшей из транспортного средства женщины зафиксировали черепно-мозговую травму, а также перелом свода и основания черепа. Сейчас она находится в коме.

При этом у членов семьи пострадавший претензий к водителю нет. Они не хотят, чтобы мужчину строго наказывали.

В региональном МВД установили, что водитель маршуртки не имел необходимых для пассажирских перевозок документов, а также нарушил правила дорожного движения.

Ранее похожий случай произошел в Ростове-на-Дону. Там из автобуса на проезжую часть выпала десятилетняя школьница. Как установило следствие, во время движения двери общественного транспорта внезапно открылись и ребенок вылетел на дорогу. В результате девочка получила несовместимые с жизнью травмы.