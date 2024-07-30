В России предложили создать спортивный аналог «Пушкинской карты»

Депутат Журова предложила создать спортивный аналог «Пушкинской карты»

В России предложили создать аналог «Пушкинской карты» (программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи — прим. «Ленты.ру») в спорте. Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделилась олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Наша задача — создать по аналогии с "Пушкинской картой" спортивную карту, чтобы дети, молодежь ходили на соревнования бесплатно», — предложила олимпийская чемпионка.

Ранее Журова заявила, что необходимо развивать внутренние спортивные соревнования в России. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на высказывание известного спортивного журналиста и телеведущего Дмитрия Губерниева о том, что Россия — не спортивная страна.

28 июля Губерниев написал пост, в котором назвал Россию не спортивной страной. В комментариях к публикации подписчик попросил спортивного журналиста не возвращаться в страну. «Идиот, я в Вологде», — ответил телеведущий на этот призыв.