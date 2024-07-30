«Атланта» анонсировала переход Миранчука из «Аталанты»

«Атланта» анонсировала переход российского футболиста Миранчука из «Аталанты»

Российский полузащитник Алексей Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту Юнайтед». Об этом сообщается на странице клуба из США в соцсети X.

«Атланта» опубликовала видеоанонс с надписью «Те же полоски, только цвета разные». Срок соглашения не называется.

Переход хавбека подтвердили в сборной России по футболу. «Леша отправился покорять MLS к другим звездам футбола. Желаем титулов с "Атлантой" и ждем празднований с триколором», — заявили в команде.

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Россиянин выступал за «Аталанту» с лета 2020 года, когда заключил с командой контракт по схеме «4+1». Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Торино».

