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14:19, 30 июля 2024Бывший СССР

Белоруссия экстрадирует в Турцию обвиняемого в убийстве гражданина

Генпрокуратура Белоруссии: обвиняемого в убийстве гражданина Турции экстрадируют

Фото: Tut.By / Reuters

Белоруссия экстрадирует гражданина Турции, обвиняемого в убийстве. Об этом заявила Генпрокуратура республики, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным следствия, фигурант ударил головой в лицо одного из потерпевших. После этого он выстрелил не менее восьми раз во второго оппонента, который в результате полученных ранений скончался. Третьему гражданину, пытавшемуся обезоружить злоумышленника, он выстрелил в ногу.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь дала поручение Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по согласованию с компетентными органами Турецкой Республики передать обвиняемого конвою турецкой стороны», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии возбудили уголовные дела против должностных лиц Польши и Литвы по факту издевательства над беженцами. Потерпевшими были признаны 200 человек.

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      Екатерина Грищенко
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