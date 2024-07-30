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15:04, 30 июля 2024Экономика

Бухгалтерам в России повысили зарплату

SuperJob: зарплаты бухгалтеров в России выросли на 11 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России выросли заработные платы работников финансовой сферы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования, проведенные сервисами «Финтабло» и SuperJob.

Оказалось, что средняя зарплата финансового директора увеличилась на восемь процентов и достигла 280 тысяч рублей в месяц. Главным бухгалтерам стали платить на шесть процентов больше. Их средняя зарплата составляет теперь 180 тысяч рублей.

Заработная плата обычного бухгалтера увеличилась на 11 процентов. В среднем они получают 100 тысяч рублей.

Ранее выяснилось, что в России на 15-20 процентов снизились средние заработные платы IT-специалистов. Больше всего им платят в банковском секторе и ритейле. Там речь идет о суммах в 265 и 240 тысяч рублей.

Также известно, что в России с 2025 года на 15 процентов повысят минимальный размер оплаты труда. Он вырастет до 22 тысяч рублей.

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