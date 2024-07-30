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12:36, 30 июля 2024Силовые структуры

Бывший мэр российского города получила шесть лет колонии за злоупотребление полномочиями

Экс-мэр Тынды Михайлова получила 6 лет колонии за злоупотребление полномочиями
Марина Михайлова

Марина Михайлова. Кадр: Газета БАМ / YouTube

Тындинский районный суд Амурской области приговорил бывшего мэра города Марину Михайлову к шести годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями и отказ от выплаты пенсий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, в июле 2021 года осужденная заключила договор со строительной компанией на капитальный ремонт улицы Красная Пресня в Тынде на сумму около 132 миллионов рублей. По контракту ремонт должен был завершиться до августа 2024 года, при этом мэрия должна была оплачивать его поэтапно. Однако в декабре 2021 года Михайлова решила выплатить подрядчику всю сумму по контракту, по которому работы по ремонту еще не проводились, а указанные в актах приема-передачи стройматериалы отсутствовали.

В августе 2022 года контракт был расторгнут, работы по нему не были выполнены. Также подсудимая дважды не выплатила пенсии бывшим руководителям Тындинской городской думы и дважды отклонялась от исполнения решения суда.

Михайлова признана виновной по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, о невыплате заработанной платы и о злостном неисполнении представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Также она должна выплатить штраф в размере 640 тысяч рублей. Суд также взыскал с Михайловой более 4,17 миллиона рублей материального вреда в пользу трех потерпевших. Она была заключена под стражу в зале суда.

На скамье подсудимых оказался и ее бывший заместитель Владимир Плюхин. Он признан виновным по статье о соучастии в злоупотреблении полномочиями. Суд назначил ему четыре года и пять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Обоим подсудимым запрещено занимать должности в госорганах и органах самоуправления в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра лесного комплекса региона, который получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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