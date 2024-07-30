Право 100 биологических детей Дурова на его наследство оценили

Юрист Айрапетов: по закону РФ 100 детей Дурова могут претендовать на наследство

Биологические дети создателя Telegram Павла Дурова могут претендовать на его наследство, если бизнесмен не будет писать завещание, рассказал член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. О правовых возможностях более ста детей предпринимателя специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«С точки зрения российского законодательства дети, рожденные с помощью искусственного оплодотворения, вправе претендовать на часть наследства. В случае, если господин Дуров выставит свой код ДНК в общий доступ, и люди, которые полагают, что являются детьми предпринимателя, пройдут экспертизу и докажут, что их ДНК совпадает с ДНК Дурова, то по законам России они смогут претендовать на часть его наследства, если у него не будет завещания», — поделился Айрапетов.

При этом адвокат предположил, что создатель Telegram при сдаче своего биологического материала подписывал документы по законодательству зарубежных стран.

«Есть некоторые страны, такие как Израиль, Италия и еще несколько европейских стран, где в принципе по договору можно регулировать указанные правоотношения. Однако по умолчанию по законам Российской Федерации его дети могут претендовать на наследство», — добавил он.

В российском законодательстве существует два понятия наследства: наследство по закону, наследство по завещанию. Если господин Дуров завещает свои средства третьим лицам, то все остальные наследники по закону могут ничего не получить. Но если не будет завещания, то дети, зачатые из биологического материала господина Дурова, могут претендовать на наследство Артур Айрапетов член палаты адвокатов города Москвы

Также Айрапетов рассказал, что не во всех странах законодательство в этом вопросе одинаковое.

«Допустим, если ребенок, рожденный подобным образом, условно говоря, в Арабских Эмиратах, не может претендовать на наследство в Арабских Эмиратах, то он может подать иск в суд в Российской Федерации и претендовать на наследство, которое расположено на территории Российской Федерации. Но я думаю, что господин Дуров будет решать эти вопросы с помощью завещания», — заключил адвокат.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров узнал, что оказался отцом более 100 биологических детей. Он пояснил, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы семья могла завести ребенка. По словам Дурова, руководитель клиники сказал ему, что высококачественный донорский материал является дефицитным, и призвал сдавать больше, чтобы анонимно помочь большему количеству пар. Он также заявил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легче найти друг друга.